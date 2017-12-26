Завтра обмін – Захарченко заявив про “помилування” українських заручників

Ватажок незаконного збройного формування “ДНР” Олександр Захарченко заявив, що підписав “указ” про “помилування” українських заручників.

Про це повідомляє телеграм-канал видання, контрольованого сепаратистами, передає Українська правда .

– Сьогодні я підписав указ про помилування тих людей, яких завтра будемо міняти, – заявив Захарченко.

Він також додав, що за попередніми домовленостями процедура обміну полоненими відбудеться в середу о 13:00.

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Місце проведення обміну поки тримається в таємниці.

У свою чергу спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік вітає домовленості про обмін заручників.

– Це є тим важливим кроком, якого так чекали як ув’язнені, так і їх сім’ї. Даний гуманітарний жест має ще більше символічне значення у період різдвяних і новорічних свят, – йдеться в заяві Сайдіка, пише Інтерфакс-Україна.

Як відомо, після непростих переговорів з ОРДЛО було домовлено обміняти полонених 27 грудня.