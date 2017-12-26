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Зброя США для України стане сигналом іншим країнам – екс-полковник СБУ

Рішення США про продаж комплексів летальної зброї Україні посприяє початку співпраці у військовій сфері з іншими країнами.

Про це розповів в інтерв’ю Фактам ICTV військовий експерт і екс-полковник СБУ Олег Стариков.

– Назвати епохальним це (рішення про продаж зброї Україні. – Ред.) не можна, але таке рішення США (тільки-но перші комплекси летальної зброї прибудуть в Україну) буде для інших країн сигналом про те, що з Україною можна співпрацювати і торгувати в цій сфері. До тих пір, поки провідна країна світу з нами не торгує – цього не робить ніхто, крім двох країн – Польщі та Литви, – розповів він.

За словами експерта, США таким чином показують Росії серйозність підтримки введення миротворців на Донбас:

– США вирішили показати Росії: якщо не буде співпраці щодо введення миротворців ООН на Донбас – Україна отримає Javelin. А снайперські комплекси – це перший крок, який демонструє серйозність намірів американців.

Читайте: Barrett M107A1: що Україна отримає від США

Нагадаємо, у США схвалили перший комерційний продаж летальної зброї для України. Сума – $41,5 млн. Йдеться про ліцензію, яка дозволяє експорт снайперських систем Barrett M107A1.

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