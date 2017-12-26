Звільнені заручники отримають матеріальну допомогу – Порошенко

Президент Петро Порошенко доручив Кабміну надати матеріальну допомогу звільненим у рамках запланованого на 27 грудня обміну полоненим і їх сім’ям, щоб полегшити адаптацію.

Про це він заявив на зустрічі з рідними заручників, передає прес-служба АП.



– Нічого важливішого за те, щоб повернути наших додому, немає… Повірте, і я цього дня чекав всі ці три роки, – сказав він.

За його словами, обмін став можливий, в тому числі завдяки Мінським угодам, де це чітко передбачено.

– Я дав вказівку забезпечити кожному, кого ми повертаємо, відповідне медичне обстеження і медичну допомогу, – наголосив Порошенко.

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Як відомо, після непростих переговорів з ОРДЛО було домовлено обміняти полонених 27 грудня.

Фото: прес-служба АП