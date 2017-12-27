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Анастасія Дєєва звільнена

Кабмін звільнив Анастасію Дєєву з посади заступника глави МВС з питань європейської інтеграції.

Про це у коментарі Інтерфакс-Україна повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

– Дєєва звільнена, є заява за власним бажанням, – уточнив він.

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Нагадаємо, 25-річна Дєєва обіймала цю посаду з 26 жовтня жовтня 2016 року.

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