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Анастасія Дєєва звільнена
Кабмін звільнив Анастасію Дєєву з посади заступника глави МВС з питань європейської інтеграції.
Про це у коментарі Інтерфакс-Україна повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
– Дєєва звільнена, є заява за власним бажанням, – уточнив він.
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Нагадаємо, 25-річна Дєєва обіймала цю посаду з 26 жовтня жовтня 2016 року.
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