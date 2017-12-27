Авто та 5 тис. грн – під Києвом за хабар затримали чиновницю

У Київській області секретаря бюджетної комісії однієї з селищних рад затримали на хабарі у вигляді легкового автомобіля Volkswagen Sharan і 5 тис. грн.

– Жінку-чиновника затримали після передачі другої частини хабара, яку вона отримала у вигляді автомобіля Volkswagen Sharan і грошових коштів у сумі 5 тис. грн. Перша частина хабара становила $2 тис. і була отримана зловмисницею у листопаді поточного року, – повідомили у прокуратурі міста Києва.

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Чиновниця вимагала хабар від підприємця за сприяння у прийнятті рішення главою та членами виконкому селищної ради щодо дозволу на розміщення двох МАФів на території селища.

Затриманій готується повідомлення про підозру за статтею зловживання впливом.

До слова, за даними ПРООН, щорічний обсяг хабарів у світі становить $1 трлн.

Фото: Прокуратура міста Києва