Блогер про бюджет Києва: Кличко знайшов підхід до депутатів

У бюджеті Києва на 2018 рік прописано рекордні фінансові показники, і саме тому за нього віддали голоси представники і провладних, і опозиційних фракцій.

Про це в публікації в соціальній мережі Facebook заявив блогер, політичний експерт Володимир Макаровський.

– Традиційно бюджет країни приймається вночі під ялинку, коли народним депутатам вже дуже хочеться полетіти в теплі краї. Через кілька тижнів бюджет столиці виноситься на розгляд Київради. І після обговорень з депутатами приймається. Зазвичай це відбувається в кращому випадку в кінці грудня, в гіршому – в середині січня, – зазначив блогер.

Однак, за його словами, в цьому році депутати відмовилися від традиції затягувати процес – бюджет країни прийняли 7 грудня, а бюджет Києва – вже 21 грудня.

– Причому, Віталію Кличко вдалося консолідувати зал Київради, об’єднавши депутатів – за бюджет віддали голоси як провладні фракції, так і опозиційні. Вперше з часів незалежності бюджет підтримали аж 95 депутатів. Для порівняння – минулого року за бюджет-2017 віддали голоси лише 73 обранця, – підкреслив Макаровський.

Серед причин, за якими 95 з 120 депутатів Київради підтримали бюджет, він назвав такі.

– Три роки тому доходи бюджету міста становили 27 мільярдів гривень, в 2018 році вони досягнуть 49 мільярдів. Відзначимо, що останні пару років показники бюджету Києвом перевиконувалися, так що, швидше за все, реальні цифри по доходах будуть ще вище, – написав блогер.

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Ще однією причиною він називає те, що збільшується фінансування практично по всіх сферах, особливо по пріоритетним – транспортної, медичної, освіті тощо. Наприклад, витрати на охорону здоров’я в 2018 році складуть 9,2 мільярда гривень (у 2017 році – 5,6 млрд), а на освіту – 13,6 мільярда гривень (у 2017 році – 8,6 млрд).

– Також величезна сума закладена на капітальне будівництво – 5 мільярдів гривень піде на будівництво метро на Виноградар, добудову Подільсько-Воскресенського мосту і початок робіт по метро на Троєщину. Загалом, не дивно, що підтримка бюджету в Київраді виявилася настільки масовою. Було б дивно, якби обрані киянами депутати не проголосували за розвиток і процвітання міста, гарантовані фінансовим документом, – резюмував Володимир Макаровський.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що змінитися для українців після прийняття бюджету 2018.