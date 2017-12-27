Через Укрпошту можна буде переказувати гроші

Національний банк України дозволив Укрпошті надавати фінансову послугу з переказу коштів і брати участь у внутрішньодержавних та міжнародних платіжних системах.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На національних операторів поштового зв’язку поширюються вимоги положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів без відкриття рахунків за винятком кількох пунктів.

За словами директора департаменту фінансових послуг Укрпошти Артура Муравицького, рішення НБУ дозволить розвивати фінансові послуги та підвищувати рівень їхньої доступності для населення.

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До слова, в Україні з 1 січня на деякі послуги Укрпошти значно підвищаться тарифи.