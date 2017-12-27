Держгеокадастр: у 2017 році рекордно зросла вартість оренди держземель

Середня ставка оренди державних земель сільськогосподарського призначення в ході земельних аукціонів зросла в 2017 році до 14,35% проти 10,22% за підсумками 2016 року.

Про це повідомляє Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру. В абсолютних цифрах середня вартість річної оренди склала 4400 гривень за гектар.

Всього за неповний 2017 рік на земельних торгах було продано 1565 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 37,3 тис. га.

Найбільш активно земельні аукціони проводилися в Одеській (194 земельні ділянки площею 4 736,9 га), Чернігівській (129 ділянок площею 4 261,1 га) і в Херсонській (91 ділянка площею 5 131,9 га) областях.

Торги стартували в середньому зі ставки 7,67% (згідно з прийнятою в червні Постановою КМУ 413 “Деякі питання вдосконалення управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними” ставка оренди держземель не може становити менше 7%), тобто в ході аукціону вартість збільшилася майже в два рази. В середньому на одну ділянку претендували 3,1 учасника проти 2,3 в 2016 році.

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Топ результатів земельних торгів: 231% і 197% від НПО (Тернопільський район Тернопільської області), 181% від НПО (Зіньківський район Полтавської області), 165% від НПО (Тальнівський район Черкаської області).

Факторами, що зумовили зростання орендної плати стали підвищення стартової ціни лота, а також зростання конкуренції за ділянки. В результаті надходження до бюджетів збільшилися до 102 млн гривень проти 95 млн гривень за підсумками 2016 року.