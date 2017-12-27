Доба у зоні АТО: ворог порушив перемир’я на Світлодарській дузі

За минулу добу російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші. У результаті трьох військовослужбовців поранено, двоє отримали бойові травми, один загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Луганський напрямок

Поблизу Луганського ворог застосував 82-міліметрові міномети і великокаліберні кулемети. Захисників Станиці Луганської обстріляли зі стрілецької зброї.

Також у районі Луганського було зафіксовано проліт ворожого БПЛА, який у цей період коригував мінометний вогонь.

На інших ключових ділянках порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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До слова, внаслідок конфлікту на Донбасі з початку 2017 року 85 мирних жителів загинули і 384 поранені.