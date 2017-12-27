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ДТП і 8-бальні затори. Київ стоїть (КАРТА)

У середу, 27 грудня станом на 15.50 столицю скували 8-бальні затори.

Затори у Києві

Про це свідчать дані Google затори.

– Наразі практично по всьому місту затори. Дуже багато ДТП. Будьте обережні й за можливості обирайте альтернативний маршрут, – йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

Читайте: У Києві таксі розбилося об вантажівку

Нагадаємо, в Києві на вулиці Кустанайській сталася серйозна ДТП – водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням і на великій швидкості в’їхав у МАФ.

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