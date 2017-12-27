Канада розширює військову допомогу Україні

Канада постійно шукає можливості покращення підтримки України у цей складний для неї час, спровокований агресією Росії.

Про це розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан, пише Укрінформ.

– Я не припиняю взаємодіяти із міністром Полтораком, і внесення України до Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї, стало лише одним елементом. Наші відомства наразі працюють над подальшими кроками із надання можливої підтримки, – зауважив міністр оборони Канади.

Також він додав, що дозвіл на продаж зброї – лише один із кроків, необхідних для надання Україні правильних можливостей.

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Нагадаємо, Канада виділила $8 млн на допомогу Донбасу.