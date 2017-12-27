Коли приймуть закон про приватизацію – дата

Закон про приватизацію буде одним з перших рішень наступних сесійних тижнів.

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю ICTV.

– Такі фундаментальні закони, займають, як правило, і багато часу. Професійне та якісне обговорення закону дає можливість вийти на якісний кінцевий результат. Немає сумнівів, що одним з перших рішень наступних сессионых тижнів буде закон про приватизацію, – сказав спікер.

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Він зазначив, що в понеділок комітет прийняв рішення про підготовку його у другому читанні.

За словами Парубія, в законі налічується понад 500 поправок.



Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про приватизацію державного майна.