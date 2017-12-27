Кучма про звільнення полонених: Важко пояснити, як було складно

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма подякував усім, хто долучився до процесу звільнення утримуваних бойовиками на Донбасі осіб.

– Безперечно, це радісна подія, на яку очікували сотні родин. Велика кількість людей доклалася до того, аби звільнення відбулося якнайшвидше та з дотриманням усіх норм чинного законодавства, – хочу щиро подякувати усім, хто долучився до цієї надскладної роботи. Перемовини й консультації з цього питання тривали, практично, з початку війни, але змісту та результатів набрали в рамках Мінського процесу.

Важко пояснити, наскільки складним та виснажливим був цей процес, скільки зусиль було витрачено задля того, аби люди повернулися до своїх рідних та близьких. Нині ми бачимо, що все було недарма і це надихає до того, аби продовжити нашу роботу, – йдеться у повідомленні прес-секретаря Леоніда Кучми Дарки Оліфер на Facebook.

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Нагадаємо, процес обміну заручниками на Донбасі завершився – звільнено 74 українця.

Процес обміну полоненими розпочався о 14.00.

З української сторони в організації та супроводі обміну полонених брали участь представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, Омбудсмен Валерія Лутковська, експерти Мінської гуманітарної групи, представники СБУ та Міноборони.