Київенерго створило новий веб-сервіс для приєднання до електромереж

Новий інтернет-сервіс, який нещодавно з’явився на сайті Київенерго, дозволяє всього до 30 хвилин подати заявку на приєднання до електропостачання та отримати відповідну технічну документацію.

Про це розповів Віталій Шайда, директор Київських електричних мереж ПАТ Київенерго.

– Компанія розробила сервіс, який дозволяє замовити приєднання об’єкта до електромережі компанії за допомогою особистого кабінету з приєднання. Схожа система працює в Одеському обленерго. Інших аналогів в Україні немає, – зазначив Віталій Шайда.

Серед переваг унікальної системи директор СВП Київські електричні мережі відзначає швидкість опрацювання замовлення.

– Клієнт подає заявку через сайт, а програмний модуль за кадастровим номером ділянки автоматично визначає тип приєднання – стандартний чи нестандартний. Так само автоматично формуються технічні умови та договір на приєднання, – зазначив Віталій Шайда.

За його словами, раніше процедура приєднання тривала кілька тижнів. Клієнт мав зібрати пакет документів, подати їх у Центр обслуговування, дочекатися дозволу та видачі технічних умов, приїзду спеціаліста районів електромереж (РЕМ) безпосередньо на об’єкт для обрахунку вартості приєднання до точки забезпечення потужністю. Тепер на все це потрібно не більше 30 хвилин.

– Виїзду спеціаліста не потрібно, бо спеціальний програмний комплекс безпомилково розраховує відстань від земельної ділянки до точки забезпечення потужності. Ми виключаємо людський фактор, і через це процес є достатньо прозорим, -каже Віталій Шайда.

Незважаючи на те, що новий сервіс функціонує лише тиждень, кияни вже активно цікавляться його перевагами. Надалі, кажуть у Київських електричних мережах, через Особистий кабінет клієнти зможуть подавати заявки для збільшення потужності на вже приєднаних до електромереж об’єктах.

– Клієнт, скажімо, хоче поставити бойлер у помешканні, а потужності приєднання йому бракує. Тому треба подати заявку на збільшення потужності, аби все обладнання працювало безперебійно. Зробити це також можна буде онлайн, – розповів Віталій Шайда.

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Як повідомлялося раніше, ПАТ Київенерго в рамках програми “Час Змін” запровадило низку онлайн-сервісів для розрахунків за опалення, гарячу воду та електроенергію. В Особистих кабінетах на сайті компанії клієнти можуть вносити показники квартирних лічильників для проведення коректних розрахунків, контролювати нарахування й оплачувати послуги через низку платіжних систем.