За 2017 рік жодного разу не голосували у Верховній Раді троє народних депутатів – Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Євген Бакулін, які мають проблеми з законом.
Відповідний антирейтинг опублікував рух Чесно, посилаючись на дані офіційного сайту параменту.
При цьому найбільше голосувань проігнорували депутати від груп Воля народу (83,1%) та Відродження (82,4%).
Читайте: Топ-100 блогерів України 2017: битва за трон розпочалася!
Днями журнал Фокус підбив підсумки 2017 року і представив традиційний рейтинг – 100 найвпливовіших українців.
Фото: Чесно
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=