За 2017 рік жодного разу не голосували у Верховній Раді троє народних депутатів – Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Євген Бакулін, які мають проблеми з законом.

Відповідний антирейтинг опублікував рух Чесно, посилаючись на дані офіційного сайту параменту.

При цьому найбільше голосувань проігнорували депутати від груп Воля народу (83,1%) та Відродження (82,4%).

Читайте: Топ-100 блогерів України 2017: битва за трон розпочалася!

Днями журнал Фокус підбив підсумки 2017 року і представив традиційний рейтинг – 100 найвпливовіших українців.

Фото: Чесно