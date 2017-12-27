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Нардепи-прогульники 2017 року (ІНФОГРАФІКА)

За 2017 рік жодного разу не голосували у Верховній Раді троє народних депутатів – Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Євген Бакулін, які мають проблеми з законом.

Рада

Відповідний антирейтинг опублікував рух Чесно, посилаючись на дані офіційного сайту параменту.

При цьому найбільше голосувань проігнорували депутати від груп Воля народу (83,1%) та Відродження (82,4%).

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Днями журнал Фокус підбив підсумки 2017 року і представив традиційний рейтинг – 100 найвпливовіших українців.

ФотоЧесно

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