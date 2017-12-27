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Факти / Україна / Політика / Обмін полоненими: екс-мер Торецька сховався, щоб не йти до бойовиків/

Обмін полоненими: екс-мер Торецька сховався, щоб не йти до бойовиків

Сьогодні повинні були передати так званій “ДНР” у рамках обміну полоненими на Донбасі екс-мера Торецька Володимира Слєпцова, але останній сховався в автобусі українських журналістів і передумав повертатися.

Про це повідомляє Громадське.

– Коли обмін завершився і журналісти поїдуть назад – Слєпцов їде разом з ними. Він далі відбуватиме покарання в Україні, – говориться у повідомленні.

До слова, Володимира Слєпцова підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичної організації) і ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

За даними слідства, Слєпцов пов’язаний з організацією та проведенням на території міста Торецька незаконного референдуму про проголошення державної самостійності терористичної організації “ДНР”.

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Нагадаємо, Факти ICTV вели онлайн-трансляцію обміну полоненими.

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