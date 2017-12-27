Серед перших 16 заручників, яких терористи “ЛНР” передали Україні – Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.

Про це повідомляє телеканал Прямий.

На місце обміну у Донецькій області з боку терористів прибуло три автобуса: один – з українськими заручниками, другий – з преставниками російською преси, а третій – з озброєною охороною.

Читайте: Обмін полоненими на Донбасі: процес розпочато (ОНЛАЙН)

Пізніше стали відомі імена 59 з 74 звільнених заручників:

Абрамов О.О.

Арбузов О.І.

Ахмеров А.О.

Бердник Д.О.

Бєлов Ю.С.

Бесараб А.Ф.

Богдан В.С.

Бучок В.М.

Віндюк А.В

Гайова Г.Л.

Гашпор К.В.

Герасименко М.М.

Гладкий С.В

Голіков О.О.

Гулька В.М.

Даркін О.В.

Іовов М.М.

Казначеєв Е.Г.

Каліна О.

Кириченко О.

Кодьман О.

Козловський І.

Кононенко Є.М.

Кононенко І.М.

Костенніков А.Т.

Канарський О.Г

Коць Л.Р.

Кусков О.О.

Кушпіль О.О.

Лазаренко О.Ю.

Левашов Д.О.

Любчук В.П.

Ляса І.

Морозов О.

Неделяєв Е.В.

Недосєкін В.Б.

Новицький А.С.

Овчаренко В.В.

Олійник О.

Петрачкова О.Г.

Політова О.П.

Попов О.В.

РадовецьВ.Н.

Радулов С.М.

Сапожніков І.В.

СимоненкоЄ.В.

Сичов Л.М.

Сінченко Г.А.

Соболєв М.В.

Старченко С.І.

Тиренко І.В.

Юрабш П.В.

Фомічьов В.І.

Храмих О.М.

Чмерук А.В.

Чулга О.М.

Чуденцов Є.

Швайко В.Ю.

Яковенко І.С.

Нагадаємо, ультраса луганської Зорі Владислава Овчаренка засудили до 17 років тюрми, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Хлопців визнали винними у “шпигунстві на користь України”.

Блогера Едуарда Неделяєва засудили до 14 років ув’язнення за звинуваченнями в екстремізмі та державній зраді.

22-річний контрактник Валентин Богдан потрапив у полон до бойовиків взимку 2016 року.

Фото: Прямий