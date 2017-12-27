Обмін полоненими на Донбасі: процес розпочато (ОНЛАЙН)

Наймасштабніший обмін полоненими з початку конфлікту на Донбасі відбудеться 27 грудня на блокпості Майорське в районі Горлівки Донецької області.

74 громадян України обміняють на 306 затриманих терористів і кадрових російських військових.

Процес обміну полоненими розпочався о 14.00.

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З української сторони в організації та супроводі обміну полонених беруть участь представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, Омбудсмен Валерія Лутковська, експерти Мінської гуманітарної групи, представники СБУ та Міноборони.

Нагадаємо, вчора представники української сторони вилетіли на Донбас для обміну полоненими.

До цього, 27 грудня 2016 року, “ДНР” передала Україні двох заручниць. 29 грудня Україна передала 15 засуджених осіб. Ще раніше, у вересні 2016 року, з полону “ЛНР” повернувся Володимир Жемчугов і офіцер СБУ Юрій Супрун.