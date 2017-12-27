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Обмін заручниками завершено – звільнено 74 українця

Процес обміну на Донбасі завершився. Україна отримала 74 заручника, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомила у Facebook представник президента у парламенті Ірина Луценко.

Серед звільнених заручників: 16 українців перебували у полоні “ЛНР” та 58 – у “ДНР”.

При цьому Україна передала в окупований Луганськ 75 людей, у Донецьк – 207. Частина людей, які приїхали на обмін, відмовилися повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб.

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Обмін заручниками завершено – звільнено 74 українця / 2 фотографии

Факти ICTV слідкують за наймасштабнішим обміном полоненими з початку конфлікту на Донбасі в режимі онлайн.

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