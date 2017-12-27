Остаточні цифри обміну полоненими – 73 на 233

Остаточні цифри обміну полоненими при 74 на 306 – 73 на 233.

Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

– З тих, кого ми забрали з непідконтрольної території, одна жінка відмовилась повертатися на підконтрольну Україні територію, сказала, що має проукраїнську позицію, але сім’я в Донецьку, тому залишається. 26 осіб відмовились їхати в ОРДО/ОРЛО вже під час безпосереднього обміну. Що важливо: ми не обмінювали громадян РФ, громадян інших держав, дотримались міжнародних норм і діяли відповідно до домовленостей в рамках мінських угод, – йдеться у повідомленні.

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За її словами, українська сторона готова до продовження роботи задля звільнення усіх українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях України та у РФ.

Нагадаємо, сьогодні пройшов наймасштабніший обмін полоненими з початку конфлікту на Донбасі.