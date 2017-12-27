PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Парубій сказав, як змусити Раду працювати краще/

Парубій сказав, як змусити Раду працювати краще

Скорочення кількості комітетів до 20 зробить роботу Верховної Ради ефективніше.

верховная рада

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю ICTV.

– Комітетів має бути менше. З цим, начебто, всі згодні. Коли вони будуть співрозмірні з міністерствами це дасть можливість більш ефективно працювати і більш ефективно обробляти рішення, – сказав він.

Читайте: Коли приймуть закон про приватизацію – дата

За його словами, у Верховній Раді є депутати, які бояться, що можуть прибрати їх комітет, саме тому таке рішення поки що не знаходить підтримки.

До речі, на думку Парубія, проведені реформи в Україні є головними досягненнями українського парламенту в 2017 році.

Теги:
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх