Парубій сказав, як змусити Раду працювати краще

Скорочення кількості комітетів до 20 зробить роботу Верховної Ради ефективніше.

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю ICTV.

– Комітетів має бути менше. З цим, начебто, всі згодні. Коли вони будуть співрозмірні з міністерствами це дасть можливість більш ефективно працювати і більш ефективно обробляти рішення, – сказав він.

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За його словами, у Верховній Раді є депутати, які бояться, що можуть прибрати їх комітет, саме тому таке рішення поки що не знаходить підтримки.

До речі, на думку Парубія, проведені реформи в Україні є головними досягненнями українського парламенту в 2017 році.