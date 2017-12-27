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Факти / Україна / Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 27 грудня (КАРТА)/

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 27 грудня (КАРТА)

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Невеликий дощ з мокрим снігом очікується лише в Карпатах та на Закарпатті.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла. На півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 8-12°.

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У Києві сьогодні без істотних опадів.

Температура вночі 1-3°, вдень 5-7°.

До слова, останній тиждень 2017 року запам’ятається українцям дощами і мокрим снігом.

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