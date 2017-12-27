Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 27 грудня (КАРТА)

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Невеликий дощ з мокрим снігом очікується лише в Карпатах та на Закарпатті.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла. На півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 8-12°.
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У Києві сьогодні без істотних опадів.
Температура вночі 1-3°, вдень 5-7°.
До слова, останній тиждень 2017 року запам’ятається українцям дощами і мокрим снігом.
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