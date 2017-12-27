Роттердам + працює на збільшення видобутку українського вугілля – глава ВЕА

На думку голови Всеукраїнської енергетичної асоціації Василя Котка, формула ціноутворення на енергетичне вугілля Роттердам + є механізмом збільшення видобутку українського вугілля і зниження залежності енергетики від російського антрациту.

– Ключовий стимул вже задіяний. Критикований усіма принцип Роттердам + працює на збільшення видобутку вугілля. В якому плані він працює? Це дійсно ринкова ціна, на яку орієнтуються тепер не тільки імпортери, а й наші внутрішні виробники вугілля. І вона їх стимулює, дає їм ресурс. Інвестиції йдуть в галузі, які забезпечують якийсь прибуток, але не в збиткові галузі. І ось застосування цієї формули як раз позитивно позначається на виробниках вугілля, – завив Василь Котко, пише Обозреватель.

Експерт вважає, що існуючий дефіцит українського вугілля стримує програму перекладу енергоблоків ТЕС з антрациту на вугілля газової групи марки Г.

– В принципі, ця робота ведеться, перевели частину блоків. План є в наступному році продовжити. Проблема в тому, що надлишків газового вугілля у нас на даний момент немає. Але, тим не менш, у нас є перспективи збільшити видобуток власного газового вугілля, скажімо, в районі 2 мільйонів в наступному році. Значить, є можливість перевести частину блоків ще на газове вугілля. І так можна продовжувати кілька років, – зазначив він.

Глава ВЕА підкреслив, що подолання вугільного дефіциту в майбутньому буде сприяти зниженню цін.

– Схема дуже проста – якщо ринок дефіцитний, він орієнтується на ціну імпорту. Якщо ринок надлишковий, тоді сам внутрішній ринок, власне кажучи, і визначає рівень цін. Якщо наростити видобуток таким чином, щоб у нас не було дефіциту, більш того, щоб з’явилися надлишки, які можна імпортувати, поза всяким сумнівом, ціна саме ринковим шляхом піде вниз, – спрогнозував Василь Котко.

За даними Державної фіскальної служби, Україна в січні-вересні 2017 року збільшила імпорт кам’яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні в 1,9 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 1,899 мільярда доларів.

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Також повідомлялося, що основним постачальником за цей період була Росія (54,9%), поставки з якої склали 1,043 мільярда доларів. Друге місце зайняло вугілля з США (25%, або 477,9 мільйона доларів), а третє – з Канади (6,1%, або 116,2 мільйона доларів). З інших країн Україна імпортувала вугілля на 262,3 мільйона доларів.

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля. Ситуація ускладнилася після блокади і слідуючій за нею “націоналізації” ряду українських шахт бойовиками ЛНР і ДНР.

За інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика Україна змушена імпортувати весь антрацит, частка якого в енергобалансі становить близько 25%.