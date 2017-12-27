Шукайте іншу роботу! Гройсман порадив голові Укроборонпрому звільнитися

Про це повідомляє УНІАН.

Причиною такого рішення стало невиконання доручення уряду про погашення заборгованості по зарплатах перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.

– Я дав доручення уряду, підписав, керівнику Укроборонпрому погасити заборгованість. Контрольний термін – 25 грудня. Сьогодні, слава богу, 27 грудня. Заборгованість не погашена. Я чув зворотну інформацію про те, що вони цього не можуть зробити. Я цього не розумію. Тому я сьогодні підпишу подання на ім’я президента і раджу керівнику Укроборонпрому сьогодні звільнитися самостійно. Більше з вами працювати я не буду. Сказано, що не зроблено, до побачення, шукайте іншу роботу, – сказав Гройсман.