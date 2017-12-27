Шукайте іншу роботу! Гройсман порадив голові Укроборонпрому звільнитися

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман направить президенту Петру Порошенко подання про звільнення голови державного концерну Укроборонпром Романа Романова.
Про це повідомляє УНІАН.
Причиною такого рішення стало невиконання доручення уряду про погашення заборгованості по зарплатах перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.
– Я дав доручення уряду, підписав, керівнику Укроборонпрому погасити заборгованість. Контрольний термін – 25 грудня. Сьогодні, слава богу, 27 грудня. Заборгованість не погашена. Я чув зворотну інформацію про те, що вони цього не можуть зробити. Я цього не розумію. Тому я сьогодні підпишу подання на ім’я президента і раджу керівнику Укроборонпрому сьогодні звільнитися самостійно. Більше з вами працювати я не буду. Сказано, що не зроблено, до побачення, шукайте іншу роботу, – сказав Гройсман.
Читайте: Прес-конференція Гройсмана – результати та досягнення 2017 року
До слова, Володимир Гройсман заявив, що жодних дурних рішень, поки він перебуває на посаді прем’єр-міністра, уряд не ухвалюватиме.