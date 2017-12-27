Спалах кору в Одесі: щодня госпіталізують 10 людей, за місяць 3 померли

Щодня до лікарні в Одесі надходить не менш як 11 хворих на кір. В основному, діти віком до 5 років.

Про це сьогодні на брифінгу заявила головний лікар Одеської міської клінічної інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова, пише УНІАН.

За її словами, в цьому лікувальному закладі з початку спалаху хвороби (із середини квітня) з діагнозом “кір” проліковано 1027 пацієнтів, з яких 680 – діти різного віку.

– Якщо в листопаді було госпіталізовано 139 хворих, то за неповний грудень – вже майже 200 осіб. Ситуація складна. Довелося під кір перепрофілювати ще одне відділення, – сказала Лаврюкова.

На даний час у лікарні перебуває 81 особа з кором, зокрема 62 дитини. За останній місяць в інфекційній лікарні зафіксовано 3 летальні випадки. Серед яких двоє дорослих, які звернулися до лікарні занадто пізно, вони загинули від корової пневмонії за кілька годин після госпіталізації, а також 17-річний одесит.

Таким чином, від кору в Одесі з початку спалаху хвороби померло вже 5 осіб.

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За словами головного позаштатного педіатра департаменту охорони здоров`я Одеської міськради Ганни Луньової, захворюваність по кору зростає. Вона зазначила, що в місті 8-8,5 тис. дітей не щеплені від кору.

Нагадаємо, лікарі сказали, коли чекати на пік епідемії кору.