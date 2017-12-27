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Суд відпустив з-під варти двох тітушок

Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти тітушок Олега Гебана і Сергія Костенка, яких обвинувачують у замаху на вбивство активістів Євромайдану.

Про це адвокат євромайданівців Вікторія Дейнека написала у Facebook.

Запобіжний захід обвинувачуваним змінили на домашній арешт.

Суд зобов’язав Костенка та Гебана не спілкуватись зі свідками обвинувачення, здати закордонні паспорти, не відлучатись з Києва без дозволу суду та носити електронний браслет.

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– Цей епізод стосується замахів на вбивства тітушками мітингувальників 18.02.14 ввечері на перехресті вул. Володимирської і В. Житомирської (це після нападу на Веремія, те саме місце злочину), – додала адвокат.

До слова, політолог Сергій Таран вважає, що новий Майдан не почнеться, поки люди не побачать кращої альтернативи нинішній владі.

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