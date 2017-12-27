Топ-10 досягнень Верховної Ради у 2017 році

Проведені реформи в Україні є головними досягненнями українського парламенту в 2017 році.

Про це розповів голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю ICTV.

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Він відзначив 10 головних досягнень уряду.

1. Визначення вступу України в НАТО ключовою прерогативою зовнішньої політики країни.

2. Освітня реформа.

3. Медична реформа.

4. Завершення законодавчо-судової реформи.

5. Пенсійна реформа.

6. Прийняття в 1 читанні виборчої реформи.

7. Квоти на телебаченні для української мови.

8. Заборона георгіївської стрічки.

9. Вихідний 25 грудня.

10. Підтримка українського кінематографа.

Нагадаємо, 22 грудня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів прес-конференцію за підсумками 2017 року та розповів про досягнення та результати парламенту.