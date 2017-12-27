Україна готує нові справи проти РФ у Гаазі

У лютому 2018 року Україна подасть до Міжнародного суду ООН меморандум про порушення Росією конвенції ООН із морського права. Також триває робота щодо порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та расової дискримінації.

Меморандум буде поданий вже через два місяці, потім до травня 2018 року Росія зможе подати заперечення щодо юрисдикції. Далі, згідно з процедурою, в України є 3 місяці, щоб подати заперечення на заперечення протилежного боку, повідомила в ефірі 5 каналу заступник глави МЗС Олена Зеркаль.

– Відбудуться слухання, після яких буде прийнято рішення про наявність чи відсутність юрисдикції в арбітражу для розгляду цієї справи, – додала вона.

Перший результат може бути вже в 2019 році. Після цього можливі слухання справи по суті. Поки передбачається, що це може статися в 2021 році.

Читайте: Кремль: Нам нічого оскаржувати, ми не визнаємо Гаагу

Крім того, Зеркаль повідомила про те, що МЗС продовжує роботу у справі про порушення Росією двох фундаментальних конвенцій – про заборону фінансування тероризму та расової дискримінації.

До червня 2018 року такі матеріали повинні бути готові для подання до Гаазького суду.

Нагадаємо, що Гаага методично фіксує всі злочини, які здійснює Росія в Україні.