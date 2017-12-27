В Україні збудують завод із виготовлення боєприпасів

У 2018 році в Україні планують розпочати будівництво заводу з виробництва дефіцитних боєприпасів старого зразку для ЗСУ. На це виділено 1,4 млрд грн.

Новий завод забезпечить безперервне постачання боєприпасів для ЗСУ, заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі телеканалу ZIK.

– Кілька місяців тому ми прийняли рішення виділити 1,4 млрд грн на початок будівництва заводу з виготовлення боєприпасів, перш за все дефіцитних, – зазначив він.

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За словами Полторака, завод поповнюватиме дефіцитні запаси боєприпасів старого зразку. А в міру закупівель нового озброєння також вироблятиме боєприпаси до нього.

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