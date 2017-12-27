Як придбати ідеальну квартиру: корисні поради

При виборі квартири варто враховувати безліч факторів. Надійний забудовник піклується про те, щоб ваше житло було комфортним та ідеальним.

Молода родина з дітьми може купити власну квартиру, заощадивши для цього трохи грошей. Програма Ранок у великому місті допомогли розібратись, як знайти надійного забудовника.

Спершу молода пара може подумати про купівлю житла на вторинному ринку. Після консультацій з експертами стане зрозуміло, що вигідніше придбати квартиру в новобудові. Адже на ремонт вторинного житла піде чимала сума. Як придбати ідеальне житло і на що слід звернути увагу?

Квартира для сім’ї з дитиною

Пара з дітьми має особливі потреби, тож такій родині необхідна велика кількість додаткових послуг. Тому проживання в сучасних новобудовах має бути комфортним для великих і маленьких членів сім’ї.

Одна з найбільших девелоперських компаній – Інтергал-Буд пропонує житло з розвиненою інфраструктурою, а також з можливостями проведення сімейного дозвілля поза стінами будинку.

Житловий комплекс Деміївка вигідно сусідить з Голосіївським лісом, який знаменитий своїми старовинними добривами і липами, яким більше 300 років. Дорослі і діти зможуть урізноманітнити своє дозвілля, – для них тут розбиті прогулянкові алеї, працюють атракціони, поруч знаходяться мальовничі озера.

Ідеальним домом для сім’ї з дітьми стане ЖК Сирецькі сади, де буде реалізована концепція “місто в місті”, що дозволить мешканцям користуватися необхідною інфраструктурою, практично не виходячи за межі двору. Додатковим сервісом для сімей з дітьми послужать місткі комори. У них можна зберігати дитячі коляски, велосипеди, санки і інші сезонні або габаритні речі. Автовласників порадує власна парковка з міні-техсервісом і мийкою.

Насамперед для родини з дітьми важливою умовою, є інфраструктура в комплексі, наявність дитячих садочків, підготовки до навчання в школі. Якщо є школа поблизу або на території комплексу – це також буде неодмінною перевагою.

Готова квартира чи недобудоване житло?

Під час купівлі квартири на вторинному ринку варто розуміти, що ціна на неї може значно зрости під час ремонту. Новобудови у свою чергу пропонують низку переваг і цінові пропозиції, за якими житло може обійтися до 25-30% дешевше.

При виборі квартири потрібно обов’язково вивчити репутацію забудовника та історію його проектів. Тобто подивитись чи є в компанії вже достатньо своєчасно збудованих та введених в експлуатацію будинків, чи вчасно забудовник подає документи на квартири, чи виконує він свої зобов’язання щодо якості будівельних робіт та строків зведення своїх об’єктів.

Головне при виборі компанії-забудовника – надійність, репутація, кількість своєчасно збудованих та заселених об’єктів. Не зайвим буде вивчити відгуки про компанію в Інтернеті, аби зрозуміти, який авторитет на ринку має забудовник. Наприклад, про житловий комплекс Відрадний, що будується в Солом’янському районі столиці, в мережі лише хороші відгуки, тож квартири в комплексі користуються неабияким попитом.

Розстрочка від забудовника чи банківський кредит?

При розстрочці від забудовника будівельна компанія за рахунок наявності у неї запасу фінансових ресурсів, надає можливість покупцям розтермінувати сплату повної вартості квартири. Умови та терміни розстрочки залежать від конкретного об’єкту. При цьому плата за користування розстрочкою (здорожчання) суттєво менше, ніж при банківському кредитуванні, як і пакет документів, який потрібен забудовнику. Наприклад, один із найбільших забудовників Інтергал-Буд пропонує розстрочку терміном до 10 років із фіксацією ціни та наданням соціальних гарантій.

З банківським кредитом інша ситуація. Для його оформлення треба зібрати повний пакет документів, що підтверджують рівень доходів. Точний перелік уточнює банківська установа. Треба бути готовим до того, що кредит – це чималі річні відсотки. Все залежить від банку, але мінімум від 20% річних.

Існує ще одна послуга для зручного придбання житла, яку пропонує будівельна компанія Інтергал-Буд – trade-in . За умовами програми, будівельна компанія допомагає продати ваше старе житло і купити квартиру в новобудові.

Квартира з ремонтом чи без?

Провідні будівельні компанії пропонують варіанти оздоблення на вибір. Найпростіший – так зване чорнове оздоблення. Це коли зведені стіни, встановлені вікна, змонтовані виходи сантехнічних стояків, але повністю відсутня штукатурка та стяжка на підлозі. Це найскладніший випадок.

Другий варіант – під чистове оздоблення – це коли вирівняні підлога, стіни і стеля, тобто всі поверхні повністю підготовлені під оздоблення. В такій квартирі вже можна клеїти шпалери чи фарбувати стіни, встановлювати міжкімнатні двері, класти кахель, укладати підлогу.

Втім, існує найзручніший варіант – квартира під ключ, ремонт в якій виконується ще до введення будинку в експлуатацію. Великі будівельні компанії пропонують своїм покупцям цю послугу.

Фахівці радять обирати саме такі варіанти під ключ, адже це значно економить не лише час, а й гроші. Для порівняння, вартість оздоблювальних робіт за квадратний метр у житлових комплексах компанії Інтергал-Буд в 2-2,5 рази нижча за ринкові розцінки бригади майстрів. Зробити дешевше самотужки, тим більше, не маючи досвіду, навряд чи вийде.

При виборі варіанту з чистовим оздобленням не доведеться витрачати час і сили на тривалий ремонт своєї квартири – про це подбає забудовник.

Врахувавши всі необхідні умови для комфортного житла, молоді сім’ї зможуть знайти свого надійного забудовника і жити у квартирі своєї мрії.