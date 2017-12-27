Фізичні особи-підприємці мають платити податок в залежності від їхнього прибутку та статусу.

Всі фізичні особи повинні заплатити 18% від свого річного прибутку, якщо він є. Оплата здійснюється раз на місяць.



Приватні підприємці поділяються на 3 групи і, в залежності від групи, платять окремий податок за спрощеною системою.

До першої групи належить будь-який приватний підприємець, дохід якого не перевищує 150 тис. грн на рік, та який не використовує найманої робочої сили.

Він має щомісячно сплачувати податок у розмірі від 1 до 10% мінімальної заробітної плати (320 грн), проте здає звіт раз на рік. Такий підприємець також має право на звільнення від сплати податку в один з місяців.

До другої групи відносять підприємців, у яких працюють не більше 10 найманих працівників, а їхній дохід не перевищує 1 млн грн.

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Такі підприємці мають сплачувати податок зі ставкою від 2 до 20% мінімальної заробітної плати (640 грн) щомісячно. Звіт здають раз на рік.

До третьої групи оподаткування відносять підприємців з не більш ніж 20 працівниками та максимальним прибутком у 3 млн грн.

Якщо приватний підприємець сплачує ПДВ, то має заплатити 3% від доходу, якщо ж ні – 5% від доходу. Звіт та виплата мають відбуватися кожного кварталу.

Крім того, в усіх групах застосовується ставка у 15% у випадках коли:

дохід отримано від видів діяльності, не вказаних у реєстраційній картці;

прибуток отримано від видів діяльності, що не можуть оподатковуватися за спрощеною системою;

дохід отримано не в грошовому еквіваленті;

було перевищено верхню межу прибутку – тоді така ставка застосовується до надлишку.

Варто наголосити, що ставки податків можуть змінитися у 2018 році, проте жодного законопроекту, щодо таких змін, наразі не прийнято.

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