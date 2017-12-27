Єгипет 2017-2018: наскільки безпечний для українських туристів

В Україні міцно оселився міф про вибухонебезпечний Єгипті, переповненому терористами та іншими загрозами життя на кожному кроці туристів. Але чи так це насправді?

Факти ICTV досліджували більше 600 км єгипетських доріг (якість яких, до речі, вас здивує) і проінспектували безпеку як в готелі, так і поза туристичними зонами.

Якщо коротко: міф зруйновано, за 5 днів перебування в Єгипті з метою знайти неприємності нічого не сталося. Більш того, країна настільки мілітаризована військовими і поліцією, що не знайти тут людини зі зброєю здається нереальним завданням.

Про те, що все під контролем, ми змогли зрозуміти вже в аеропорту, коли нас зустрічав гід і озброєний охоронець, який працює в поліції.

До слова, в аеропорту через заходи безпеки є один нюанс. Якщо Ви вийшли з будівлі, то потрапити всередину без квитка – неможливо. До речі, саме тому не всі змогли купити місцеву sim-карту з 3G, поспішаючи на вулицю.

Хавот (саме так звали нашого охоронця) був неговіркий, але в той же час привітним – відповідав на всі питання, ввічливо подавав руку дівчатам і постійно посміхався. Володів всього лише двома мовами – рідною і трохи англійською. Але це не заважало йому виглядати як супергерой з голлівудських фільмів. Погляньте самі.

Прибуття до п’ятизіркового Jaz Aquamarine у Хургаді опівночі не скасовувало перевірку через металодетектор особистих речей. На вході та на території є своя охорона.

Звичайно ж, два завдання – швидке заселення в номери і приватна пізня вечеря поза розкладом для втомлених туристів – беззастережно були виконані.

– Всьйо харашьйо?, – з характерним акцентом час від часу запитував персонал готелю. Пізніше, цю фразу ми жартома прозвемо гаслом курортів Єгипту. До слова, в 99% випадках краще просто кивати головою. Приготуйтеся, кивати потрібно буде багато разів.

Потім виявилося, що фразу “всьйо харашьйо?” кажуть усі єгиптяни, які хоча б трохи володіють російською мовою.

На ранок біля виходу з готелю нас з посмішкою чекав охоронець Хавот. Виявилося, що поза готелем наша безпека під його відповідальністю, але в курортній зоні цим займаються інші люди.

О 5 ранку ми вирушили незвично рівними дорогами (дивіться самі на фото) на зустріч 3,5-тисячолітнім руїнам храмів та іншим визначним пам’яткам Єгипту.

У населених пунктах якість доріг була помітно гіршою, але цілком терпимо. Ям і відсутніх шматків асфальту за півтисячі км не зустрічалося.

Шлях тривав близько 4 годин. Але при цьому чи не кожні 15 хвилин нас зустрічали правоохоронні органи на блокпостах. При мінімальному розкладі це була невелика будка, пару бетонних плит, які звужують проїзд, і кілька людей у формі зі зброєю.

На найбільших блокпостах було безліч залізних прутів, які утворювали лабіринт на дорозі для неможливості прорватися на авто, кілька оглядових веж, кулемети, автомати та інша зброю, десяток-два правоохоронців, джип, кілька щитів і багато іншого.

Окремо варто відзначити строгість єгиптян на блокпостах. Як виявилося, вільно пересуватися дорогою можна з 6 ранку. Ми зупинилися біля першого блокпоста о 5.56. І так, автобус стояв на трасі чотири хвилини, поки не настане рівно 6.00.

Спочатку було незвично робити стільки зупинок і місцями справді мало не вперше за всю поїздку до Єгипту було страшно.

Але озброєні правоохоронці ніякого надмірного інтересу до туристів не виявляли, особисті речі жодного разу не перевіряли, та й в салон ніколи не заходили.

В основному, перевіряли автомобіль зовні за допомогою спеціальної техніки на наявність вибухівки, зброї та контрабанди.

Це пов’язано з тим, що ми подорожували з TUI Ukraine. Нам пояснили, що туристичні компанії отримують спеціальні дозволи від МВС. Але, на жаль, самостійно подорожувати країною практично нереально.

Це підтвердив і губернатор провінції Червоне море з центром в Хургаді, генерал-майор Абдулла Ахмед. Водночас, він порадив не засмучуватися, адже з України в Єгипет поки немає регулярних рейсів, а з туркомпанією літати дешевше.

До речі, губернатор запевнив, що навіть в купальнику вночі в Хургаді нічого з туристом не трапиться.

– Ми пишаємося нашою безпекою. У будь-який час доби в Хургаді можна відчувати себе спокійно, – зазначив він.

Чому Абудлла Ахмед так розхвалює Хургаду перед нами? Все просто. Після заборони росіянам відпочивати в Єгипті з 2015 року позиції іноземних туристів на ринку в корені змінилися.

На фото готель Jaz Aquamarine в Хургаді

Наприклад, за 2017-й в Єгипет злітало близько 500 тис. українців. За кількістю туристів ми на другому місці. На першому впевнено закріпилися німці. На третьому – британці.

Крім того, губернатор Червоного моря заявив, що для них дуже важливий ринок українських туристів, тому в Єгипті працюватимуть над скороченням розриву між німцями і українцями.

Загалом, єгиптяни чуйно ставляться до туристів. Хіба що, якщо Ви не боїтеся приставучих продавців китайських сувенірів під виглядом унікальних єгипетських виробів. Що характерно: дуже емоційно реагували на нас в провінціях – місцеві віталися, посміхалися і махали руками в вікна автобуса, який проїжджав повз.



Під час однієї з екскурсій нашу компанію оточила юрба дітей. Деякі місцеві боялися, а інші, навпаки, намагалися зробити селфі або просто спільне фото (охочих були десятки).

Насторожила лише наявність зброї у місцевих. Час від часу на вулицях через вікно автобуса можна помітити єгиптян, які “мило” гуляють зі стволами. Наш екскурсовод пояснив це чимось на зразок ініціативного загону самооборони. Хоча в глибокій провінції зі зброєю був, напевно, кожен десятий.

І, звичайно ж, звучали питання про те, а чому всі говорять, що в Єгипті все спокійно, хоча в новинах показують теракти, вибухи, вбивства тощо.

Багато хто знаходить основну причину в тому, що вибухи і вбивства відбуваються практично у всіх країнах, але обставини загострюють увагу саме на випадки в Єгипті (через контекст ситуації з туристами). Але і роль недавньої революції теж має місце бути.

Незалежно від причин, відчувати себе небезпечно туристи навряд зможуть. Особливо в курортній зоні. Можливо, далекі і самостійні поїздки без охорони і приведуть за собою неприємності, але організованих з туркомпанією екскурсій боятися не варто.