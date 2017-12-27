Закон Купуй українське – чи вдарить по конкуренції та які “сюрпризи” для бізнесу

Польські трамваї у Києві, вживані швейцарські у Вінниці, білоруські в Одесі. Де тільки не купували трамваї українські міста. Але на батьківщині продавати трамваї виходить не дуже успішно. Тому підприємство все частіше бере участь в тендерах за кордоном.

Депутати вирішили змінити це, і проголосували за спеціальний законопроект. Його назвали Купуй українське – плати українцям. Депутатське голосування вже стурбувало Євросоюз. Віце-прем’єр з євроінтеграції отримала листа, у якому викладені побоювання дипломатів країн ЄС.



Їхні претензії, що це безпосередньо порушує угоду про асоціацію. Це означає, що Україна не дотримується міжнародних зобов’язань.

Що ж може очікувати Україну? Віце-премєр прогнозує такий сценарій. Це елементарна дзеркальна санкція щодо не допуску або щодо дискримінації українських компаній на ринку доступу країн, зокрема Європейського Союзу.

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Українським виробникам також є що відповісти: у західних партнерів інколи спрацьовують подвійні стандарти. Так чи інакше, багато країн захищають свій ринок. У Міністерстві економіки у законопроекті бачать кілька слабких місць. Цей законопроект руйнує систему електронних закупівель, створює величезні можливості для корупції.

Ще одне слабке місце: імпорт, від якого залежить життя людей. Наприклад, як бути з держзакупівлями ліків?

Не секрет, що часто закордонні медикаменти більш ефективні за українські аналоги. А ще громадські активісти побоюються, що тепер імпортні ліки просто маскуватимуть під українські і продаватимуть набагато дорожче.

Міністерство економіки лякає і кількість довідок, яка потрібна буде для участі у тендерах. Вдруге законопроект депутати будуть розглядати вже після Нового року. Час ще є. Час знайти компроміс, який би влаштував виробників, Міністерство економіки і Європейський Союз.

До слова, українців обмежать новими правилами на посилки із закордону.