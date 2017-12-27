Біометричний контроль із РФ: як це працює

Біометричний контроль на кордоні з Росією, запуск якого запланований на 1 січня 2018 року, сьогодні запрацював у тестовому режимі. В основних пунктах пропуску вже застосовують спеціальні мобільні комплекси.

Тестовий режим біометричного контролю ввели для перевірки готовності українських прикордонників.

Уже з нового року в 157 міжнародних пунктах пропуску для наземного транспорту, а також в аеропортах запрацює нова система фіксації біометричних даних. Вона дозволяє контролювати термін перебування у країні та підключена до баз даних Інтерполу.

Перевірятимуть паспорти, ID-карти, водійські посвідчення і техпаспорти.

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На пунктах пропуску в районі проведення АТО біометрична перевірка росіян відбуватися не буде. Вони не зможуть перетнути КПВВ, якщо заїхали з непідконтрольної території.

Також у ДПСУ зазначили, що біоконтроль на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом не стосуватиметься громадян України, які проживають на півострові.

Прикордонники кажуть, технічні проблеми з в’їздом в Україну можуть виникнути лише у туристів, які не мають біометричних паспортів.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко указом №256 від 30 серпня доручив Кабміну забезпечити функціонування з 1 січня 2018 року системи біометричної верифікації та ідентифікації всіх громадян на держкордоні.