Зустрінь своїх! Українці йдуть у Бориспіль зустрічати звільнених із полону бійців

Ініціатори акції Зустрінь своїх закликають увечері 27 грудня зустріти на військовому аеродромі Борисполя 74 українців, звільнених із полону бойовиків у межах обміну за формулою 306 на 74.

– 27 грудня 2017 року повертаються додому ті, хто захищав ДАП і бився в Дебальцеве. Давайте їх зустрінемо так, як українці зустрічають Своїх! Життя кожного громадянина України безцінне, і ми завжди повинні це пам’ятати! – закликають організатори акції #Зустрінь_своїх.



Як дістатися?

Зі станції метро Бориспільська (зелена гілка) приблизно з 17.00 будуть ходити безкоштовні автобуси прямо до місця зустрічі. Можна доїхати своїм ходом на авто або попутками, але врахуйте, що це не знайомий всім аеропорт Бориспіль, а військовий аеродром…

Що з собою брати?

По-перше, тепло одягніться. Це не термінал з VIP-зоною. Тому беріть із собою термоси з гарячим чаєм, а ще – прапори, кульки, квіти та плакати, якщо захочете, – пропонує один із організаторів акції Юрій Гудименко.

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До слова, Факти ICTV стежать за процесом обміну полоненими на Донбасі в онлайн-трансляції.