Божественне місце! Куди пішла Дєєва після звільнення з МВС

Звільнена Кабміном заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва вирушила відпочивати до океану.

Про це стало відомо з її сторінки у Facebook.

– Океан біжить по моїх венах. Божественне місце, – підписала фото екс-заступниця Авакова.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков лайкнув фото Анастасії Дєєвої.

Читайте: Анастасія Дєєва: 24-річна заступниця Авакова допомагала Партії регіонів і любить брендові речі

Нагадаємо, 24-річна Дєєва була призначена заступником глави МВС з питань євроінтеграції

Пізніше Ірина Луценко вказала, що дівчину взяли на роботу з порушенням процедур, а у анкеті були недостовірні дані.

Крім цього, у мережі показали еротичні фото дівчини, які викликали бурхливу реакцію.