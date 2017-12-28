ДТП з сином Шуфрича: 1 млн та умовний строк

Суд засудив Нестора Шуфрича-молодшого, який на пішохідному переході у Києві збив Олексія Мельниченка, до позбавлення волі на 3 роки і постановив звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.

Про це повідомив адвокат потерпілого В’ячеслав Лисенко у Facebook.



– Вердикт суду: визнати Шуфрича винним у скоєнні правопорушення, призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік, – написав Лисенко.

За словами адвоката, сторони досягли мирної угоди, в результаті якої Мельниченку виплатили моральний і матеріальний збиток у розмірі одного мільйона гривень.

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До слова, Київський районний суд Харкова продовжив Олені Зайцевій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.