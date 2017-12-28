PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ДТП з сином Шуфрича: 1 млн та умовний строк/

ДТП з сином Шуфрича: 1 млн та умовний строк

Суд засудив Нестора Шуфрича-молодшого, який на пішохідному переході у Києві збив Олексія Мельниченка, до позбавлення волі на 3 роки і постановив звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.

Нестор Шуфрич-молодший

Про це повідомив адвокат потерпілого В’ячеслав Лисенко у Facebook.

– Вердикт суду: визнати Шуфрича винним у скоєнні правопорушення, призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік, – написав Лисенко.

За словами адвоката, сторони досягли мирної угоди, в результаті якої Мельниченку виплатили моральний і матеріальний збиток у розмірі одного мільйона гривень.

Читайте: В Івано-Франківську п’яний священик спровокував ДТП і кинувся бігти

До слова, Київський районний суд Харкова продовжив Олені Зайцевій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх