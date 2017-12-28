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Глава Укроборонпрому заявив, що не збирається у відставку/
Глава Укроборонпрому заявив, що не збирається у відставку
Генеральний директор державного концерну Укроборонпром Роман Романов заявив, що продовжить виконувати свої обов’язки і не збирається йти.
Про це повідомляє Liga.net.
– Генеральний директор державного концерну Укроборонпром Роман Романов не збирається у відставку, – йдеться у повідомленні.
Читайте: Топ-100 зброярів світу: Укроборонпром піднявся на 7 позицій
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман направить президенту Петру Порошенко подання про звільнення голови державного концерну Укроборонпром Романа Романова.
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