Хто наказав снайперам стріляти на Майдані – ім’я

Член Батьківщини Андрій Сенченко заявив, що екс-командувач ВВ Станіслав Шуляк наказав снайперам стріляти по мітингувальникам на Майдані

Про це він розповів на суді у справі про держзраді екс-президента Віктора Януковича, передає Цензор.НЕТ.

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– Цього дня мені подзвонив перший заступник командувача Внутрішніх військ України Сергій Конопляник. Ми з ним давно знайомі. Він мені подзвонив рано-вранці, попросив підійти на перехрестя Садової і Грушевського. Десь о 9-й ранку з правого під’їзду Кабміну вийшла група, ланцюжком, хлопців у чорній формі. У руках у них були довгі футляри. Він сказав, що Шуляк дав наказ снайперам виходити на Європейську площу. Ми спостерігали, як вони спускалися. Була команда – якщо хоч хтось похитнеться у шеренгах Внутрішніх військ, стріляти на враження в мітингувальників, – розповів Сенченко.

Раніше Факти ICTV писали, що Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти тітушок Олега Гебана і Сергія Костенка, яких обвинувачують у замаху на вбивство активістів Євромайдану.