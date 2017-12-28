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Кількість бідних в Україні зменшилася – цифри

Кількість бідних українців, чиї доходи менші від реального прожиткового мінімуму зменшилася 54,5% до 39,4%.

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Про це розповів на брифінгу міністр соцполітики Андрій Рева.

– За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими користуються наші міжнародні організації, які оцінюють рівень бідності в країні, рівень бідності у нас впав з 54,5% до 39,4%, – сказав він.

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Рева зазначив, що серед працюючих рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшився з 45,4% до 26,1%.

Нагадаємо, з 1 липня пільги на житлово-комунальні послуги виплачуватимуть грошима.

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