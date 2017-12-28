Кількість бідних в Україні зменшилася – цифри

Кількість бідних українців, чиї доходи менші від реального прожиткового мінімуму зменшилася 54,5% до 39,4%.
Про це розповів на брифінгу міністр соцполітики Андрій Рева.
– За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими користуються наші міжнародні організації, які оцінюють рівень бідності в країні, рівень бідності у нас впав з 54,5% до 39,4%, – сказав він.
Читайте: Боротьба за пільги. Як бійці АТО вибивають заслужені сотки
Рева зазначив, що серед працюючих рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшився з 45,4% до 26,1%.
Нагадаємо, з 1 липня пільги на житлово-комунальні послуги виплачуватимуть грошима.