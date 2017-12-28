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Коли і як проходитиме другий етап обміну полоненими

Уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська розраховує, що другий етап звільнення заручників з ОРДЛО відбудеться найближчим часом і буде більш простим у порівнянні з попереднім.

Про це повідомляє Інтеракс-Україна.

– Формулу ніхто сьогодні не знає і, думаю, ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це може відбутися найближчим часом, – це дійсно правда, тому що під час підготовки до цього обміну ми напрацювали велику кількість процедур і велику кількість певних моментів, які нам полегшать життя в майбутньому, – розповіла омбудсмен.

На її думку, другий етап “піде набагато простіше і з великим шансом на швидкий успіх”.

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Нагадаємо, вчора пройшов наймасштабніший обмін полоненими з початку конфлікту на Донбасі.

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