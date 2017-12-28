Кожному зі звільнених українських заручників дадуть 100 тис. грн

Міністерство соціальної політики має намір запропонувати Кабміну виділити кожному з визволених українських заручників по 100 тис. грн.
Про це розповів на брифінгу міністр соцполітики Андрій Рева.
– Ми пропонуємо, щоб кожному з тих, кого вчора звільнили, виділили по 100 тис. грн, – сказав він.
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Рева зазначив, що виділення цих коштів передбачено проектом постанови уряду, яке підготовлене Мінсоцполітики.
Нагадаємо, з 1 липня пільги на житлово-комунальні послугивиплачуватимуть грошима.
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