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Кожному зі звільнених українських заручників дадуть 100 тис. грн

Міністерство соціальної політики має намір запропонувати Кабміну виділити кожному з визволених українських заручників по 100 тис. грн.

выплаты пленным

Про це розповів на брифінгу міністр соцполітики Андрій Рева.

– Ми пропонуємо, щоб кожному з тих, кого вчора звільнили, виділили по 100 тис. грн, – сказав він.

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Рева зазначив, що виділення цих коштів передбачено проектом постанови уряду, яке підготовлене Мінсоцполітики.

Нагадаємо, з 1 липня пільги на житлово-комунальні послугивиплачуватимуть грошима.

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