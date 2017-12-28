PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Можливі поступки - прогноз по Донбасу на 2018 рік/

Можливі поступки – прогноз по Донбасу на 2018 рік

У 2018 році Кремль може піти на певні поступки у конфлікті на Донбасі, але чекати на повне вирішення не варто.

Донбас

Про це йдеться у прогнозі на 2018 рік приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає Апостроф.

Україна не відхилиться від свого Західного курсу, адже переживатиме іще один рік війни на Донбасі.

– Хоча США та Росія приступлять до переговорів щодо конфлікту на Донбасі і можуть навіть просунутися в питанні миротворців ООН, рішення в більш широкому сенсі залишиться недосяжним у 2018 році, – йдеться у прогнозі.

Читайте: Коли закінчиться війна на Донбасі – прогноз астролога

Крім того, Україна продовжить отримувати політичну та економічну підтримку від Західних партнерів.

До слова, після президентських виборів у Росії в 2018 році стратегія Кремля серйозно зміниться.

Теги:
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх