У 2018 році Кремль може піти на певні поступки у конфлікті на Донбасі, але чекати на повне вирішення не варто.

Про це йдеться у прогнозі на 2018 рік приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає Апостроф.

Україна не відхилиться від свого Західного курсу, адже переживатиме іще один рік війни на Донбасі.

– Хоча США та Росія приступлять до переговорів щодо конфлікту на Донбасі і можуть навіть просунутися в питанні миротворців ООН, рішення в більш широкому сенсі залишиться недосяжним у 2018 році, – йдеться у прогнозі.

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Крім того, Україна продовжить отримувати політичну та економічну підтримку від Західних партнерів.

До слова, після президентських виборів у Росії в 2018 році стратегія Кремля серйозно зміниться.