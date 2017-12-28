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На Новий рік метро Києва працює до 3 години ночі

У ніч з 31 грудня на 1 січня робота кожної станції столичного метро буде продовжена на 3 години.

– Метро працює на 3 години довше на новорічну ніч. Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 3:15, – заявили в Київському метрополітені.

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Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеному на вході і на платформі.

Нагадаємо, на станції Золоті ворота київського метрополітену відкрили пункт підзарядки мобільних телефонів.

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