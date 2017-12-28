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Нацбанк знизив курс гривні до 28 за долар
Національний банк України встановив курс гривні рівні 2806.7223 за $100.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
29 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
- 100 USD США – 2806.7223 (28 грудня – 2794.8466);
- 100 EUR – 3349.5424 (28 грудня – 3324.4700);
- 10 RUR – 4.8703 (28 грудня – 4.8645).
На 17 годину учасники ринку уклали 688 угод на суму $403,38 млн.
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До слова, причин для девальвації гривні немає, і поточна волатильність валютного ринку обумовлена сезонними та психологічними факторами.
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