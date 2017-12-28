НКРЕКП затвердила ціни і підняла тарифи всім виробникам електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП), на засіданні у четвер, 28 грудня, затвердила з 1 січня 2018 року оптово-ринкову ціну (ОРЦ) на електроенергію на рівні 1 561,99 гривень/МВт-год (без ПДВ) з розбивкою по кварталах: І квартал – 1 495,46 гривень за 1 МВт-год, II – IV квартали – 1 586,69 гривень за 1 МВт-год.

Тариф Укргідроенерго виріс на 20% (тариф ГАЕС на 2018 рік складе 291,48 коп/кВт-год, для ГЕС – 32,13 коп/кВт-год), тариф “Енергоатому” зріс на 15% до 54,71 коп/кВт-год. Також зросли тарифи для компаній альтернативної енергетики (на 16%) та тариф ТЕЦ (на 14%), пишуть Українські новини.

Індикативна ціна вугілля, яка визначена на підставі середньої ринкової ціни на європейському ринку за період грудень 2016 року – листопад 2017 року, становить 90,05 доларів/тонна, що все одно нижче реальної вартості вугілля на світових ринках.

– Сьогодні розглядається питання рівня ОРЦ, яке виносилося (для обговорення) в листопаді місяці, але за дострокової втрати кворуму, з-за відсутності одного з членів комісії не могло бути розглянуто. Сьогодні на засіданні були прийняті важливі рішення щодо тарифів для державних стратегічних підприємств Енергоатом, Укргідроенерго, Укренерго, де враховані, в тому числі, і підвищення заробітних плат, такі чинники, як курс валют, необхідні інвестиції. Зараз відбувається узагальнення всіх цих факторів в ОРЦ, – зазначив голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Крім того, голова НКРЕКП підкреслив, що рівень ОРЦ приймається у відповідності з методикою, яка була узгоджена з усіма органами влади, пройшла реєстрацію в Міністерстві юстиції України, а також розгляду в судах, де визнана законною та обґрунтованою.

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Прогнозний баланс електроенергії на 2018 рік передбачає споживання ТЕС та ТЕЦ країни 26 млн 991 тис. тонн вугілля. В тому числі його імпорт в поточному році очікується в обсязі 4,2 млн тонн або 15,6% всіх поставок у 2018 році.

ОРЦ впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів. Тариф для населення не зміниться.

Як повідомлялося, НКРЕКП у кінці квітня 2016 року розпочала застосування нового порядку формування прогнозної ОРЦ на електроенергію. Новий порядок, зокрема, передбачає визначення ціни вугілля за формулою “вартість у порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки до України”.