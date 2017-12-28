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Нові переговори щодо обміну полоненими: повернуть ще 23 українця

Українська сторона розпочала нові переговори про обмін полоненими з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Йдеться про звільнення принаймні 23-25 осіб.

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передає 112 Україна.

– Ведуться переговори, не можу сказати, що це будуть 93 людини, принаймні 23-25 ​​чоловік уже підтверджені сепаратистами, вони готові для обміну.

Крім цих людей, Петро Порошенко планує серйозно провести роботу з повернення наших хлопців, які засуджені в Росії.

Для цього збережені російські полонені як додаткова карта, як серйозний аргумент обміняти російських громадян на наших громадян, які перебувають у Росії. Ця стратегія розробляється і буде серйозно втілена в життя, – сказала вона.

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Нагадаємо, вчора завершився наймасштабніший обмін полоненими з початку конфлікту на Донбасі. 73 українці повернулися додому. За даними СБУ, наразі заручниками залишаються 103 особи в Донецьку та Луганську, десятки в РФ.

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