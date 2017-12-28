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“Новорічне перемир’я” на Донбасі: 4 обстріли та двоє поранених

Минулої доби бойовики здійснили чотири прицільні обстріли наших позицій на Донбасі. Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових ЗСУ зазнали легких поранень.

Усі обстріли відбулися на Донецькому напрямку. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму перемир’я не зафіксовано, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приазов’ї вдень бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь поблизу Водяного. З великокаліберних кулеметів ворог спочатку обстріляв наші оборонні укріплення з Саханки, а згодом – вів вогонь із гранатометів і стрілецької зброї з Ужівки.

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Ввечері ворог із гранатометів і стрілецької зброї порушив перемир’я у передмісті Авдіївки. Також на підступах до міста активізувався ворожий снайпер.

Крім того, під вогонь із легкого піхотного озброєння потрапили оборонці Кам’янки.

Нагадаємо, вчора на Донбасі завершився наймасштабніший обмін полоненими з початку конфлікту. Додому повернулися 73 українці.

Фото, відео: Прес-центр штабу АТО

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