Обмін полоненими: “ЛНР” видали діда, який підірвав бійців ЗСУ банкою меду

66-річного терориста, який у січні 2015 року приніс на блокпост українських військових банку меду з вибухівкою, видали бойовикам “ЛНР”.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ, передає Inforesist .

Відзначимо, що терористи неодноразово намагалися внести чоловіка до списку на обмін, проте українська сторона відмовляла їм у цьому. Так, у 2016 році діда намагалися “виміняти” на луганську журналістку Марію Варфоломеєву.

Як відомо, чоловік скоїв теракт взимку 2015 року. У результаті вибуху на блокпосту ЗСУ загинув батько п’ятьох дітей, боєць 17-ї танкової бригади Олександр Суслопаров, ще двоє бійців отримали поранення.

Через місяць чоловік спробував знову підкинути вибухівку українським військовим, але його зловили силовики.

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Сватівський райсуд Луганської області визнав його винним за ч. 3 ст. 258 КК України (вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (незакінчений замах на повторне вчинення терористичного акту).

Нагадаємо, вчора, 27 грудня, відбувся процес обміну заручниками на Донбасі – звільнено 74 українця.