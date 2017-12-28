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Обмін полоненими: свідок у справі катастрофи МН-17 в Україні

Під час обміну полоненими Україна не передавала ОРДЛО свідка у справі про катастрофу малайзійського Боїнга MH17.

У списках на обмін бойовиками була заявлена людина, яка нібито мала відношення до збитого Боїнга, пише Інтерфакс-Україна.

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– Звичайно ж, ми не віддали цю людину. Він залишився у нас. Ми не могли це зробити ні за яких обставин, – заявив глава СБУ Василь Грицак.

Раніше Факти ICTV писали, що українська сторона розпочала нові переговори про обмін полоненими з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Йдеться про звільнення принаймні 23-25 осіб.

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